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Взрыв в Нью-Йорке: центр города окутал густой пар

В Нью-Йорке (США) взорвалась труба паропровода теплосети. Никаких сообщений о пострадавших нет.

Густой пар поднялся высоко над центральным районом города Манхэттен, на Пятой авеню между 21-й и 22-й улицами.

Команды пожарных отреагировали на взрыв немедленно, передает Радио Свобода. Предполагают, что взрыв приведет к перекрытию улиц и задержкам движения транспорта.

Читайте: В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке

К слову, в одном из ресторанов в пригороде канадского Торонто прогремел взрыв.

ФОТО: Dreamstime.com

ВИДЕО: Радіо Свобода

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