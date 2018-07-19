Взрыв в Нью-Йорке: центр города окутал густой пар

В Нью-Йорке (США) взорвалась труба паропровода теплосети. Никаких сообщений о пострадавших нет.
Густой пар поднялся высоко над центральным районом города Манхэттен, на Пятой авеню между 21-й и 22-й улицами.
Команды пожарных отреагировали на взрыв немедленно, передает Радио Свобода. Предполагают, что взрыв приведет к перекрытию улиц и задержкам движения транспорта.
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К слову, в одном из ресторанов в пригороде канадского Торонто прогремел взрыв.
ФОТО: Dreamstime.com
ВИДЕО: Радіо Свобода
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