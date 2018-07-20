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На Николаевщине на базе отдыха отравилось 10 человек

В селе Морское Березанского района Николаевской области на частной базе отдыха Сан Марино произошло массовое отравление.

лікарі

За медицинской помощью обратились 10 человек – восемь детей и двое взрослых, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция. Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.

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Как сообщалось, 16 июля в Донецкой области зафиксировано массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха Орленок.

Позже МОЗ установило причину отравления: у 18 из 94 заболевших в детском лагере Орленок диагностировали острую дизентерию Зонне.

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