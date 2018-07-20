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В Житомирской области маршрутка влетела в грузовик: 10 погибших, 10 травмированных

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы. 21 июля в Житомирской области – день траура по погибшим.

Обновлено.13.44. В результате ДТП водитель маршрутного автобуса и 9 пассажиров погибли (из них 1 ребенок) и 10 пассажиров получили травмы, из них 2 ребенка. Специалисты ГСЧС спасли из истерзанной маршрутки мальчика, ориентировочно 10-летнего возраста, и достали тела погибших. Всего в маршрутном автобусе находилось 20 человек – водитель и 19 пассажиров, – рассказали в пресс-службе  ГСЧС в Житомирской области.

– Водитель маршрутного автобуса, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области.

По состоянию на 11.30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

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На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы, патрульные, спасатели и медики.

Все обстоятельства роковой происшествия выясняются.

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В Житомирской области маршрутка влетела в грузовик: 10 погибших, 10 травмированных / 9 фотографий

Напомним, в Николаевской области произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen и грузовика. В результате погибли 5 человек.

Фото: ГУ НП в Житомирской области, ГСЧС. 

Видео: UA: ЖитомирЖитомир.info | Новости Житомира

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