Пьяным убегал от патрульных – на Прикарпатье священника лишили прав

На Прикарпатье суд лишил священника водительских прав за то, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

На Прикарпатье Кольский районный суд лишил священника права управлять автомобилем, за то, что тот пьяным убегал от патрульных, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Кроме того, во время погони он не справился с управлением и протаранил грузовик.

– Очевидно, он заметил патрульных, резко затормозил и совершил поворот, не включая указателя. Патрульные это заметили, поэтому решили остановить водителя и пообщаться. По требованию полицейских мужчина не остановился, – рассказала старший инспектор патрульной полиции Ивано-Франковска Александра Бабецкая.

Как выяснилось позже, водитель был пьян. В его крови было 1,5 промилле алкоголя. Мужчина не отрицал, что выпил.

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