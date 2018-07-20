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Смертельное ДТП в Николаевской области: столкнулись микроавтобус и грузовик

В Николаевской области произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen и грузовика. В результате погибли 5 человек.

ДТП

Сегодня утром неподалеку от пгт Кривое Озеро (Николаевская область) на трассе Киев-Одесса произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen и грузовика, в результате чего погибли 5 человек, 12 госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

По предварительной информации, грузовик стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Данные потерпевших устанавливаются.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются.

К слову, в Киевской области столкнулись три автомобиля Suzuki, Volkswagen и Lada.

Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

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