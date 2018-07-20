В Днепре мужчина впал в кому за рулем

В Днепре между улицам Короленко и Троицкая патрульные обнаружили за рулем водителя в бессознательном состоянии.

Он едва дышал. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и до ее приезда следили за состоянием мужчины. Также инспекторы позвонили его жене. И она сообщила, что он болеет сахарным диабетом, – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

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Когда прибыли врачи, выяснилось, что у мужчины гликемическая кома. Через 40 минут он пришел в себя, смог отвечать на вопросы. На место происшествия приехали родственники водителя и забрали его домой. Мужчина от госпитализации отказался.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen и грузовика. В результате погибли 5 человек.

Видео: Патрульная полиция Днепропетровской области

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