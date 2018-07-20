На въезде в село Прибугское (Хмельницкая область) произошло ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По предварительным данным, 36-летний водитель Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком IVECO.

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Сам водитель Volkswagen, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия.





В Хмельницкой области авто протаранило грузовик: погибла семья / 3 фотографии

Напомним, в Николаевской области произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen и грузовика. В результате погибли 5 человек.

Фото: Facebook.