В Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя

В Киеве двое мужчин отказались платить за шаурму и брызнули из газового баллончика в палатку. Продавец случайно ранил одного из них.

Об этом сообщает 112 Украина.

– Два человека пришли, заказали еду и отказались за нее платить, после чего произошел конфликт между двумя мужчинами украинской внешности и поваром. Они пытались уйти, не оплатив, после маленького конфликта задули газовым баллоном внутрь палатки, а также пытались ворваться внутрь. Тогда мужчина схватил нож и начал отмахиваться, он ранил одного из мужчин, – говорится в сообщении.

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Мужчину, который ранил парня уже задержаны, однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.

Отмечается, что уже закончились следственные действия.

Шаурма работает в штатном режиме, однако пищу там сейчас готовит владелец МАФа.

Ранее в одном из кафе на Оболонской Набережной в Киеве между его владельцем и компанией посетителей возник конфлик, который закончился стрельбой.

Фото: 112 Украина.