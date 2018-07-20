В Николаеве патрульные задержали агрессивного мужчину, который с ножом бросался на прохожих.

Возле городского рынка, неизвестный мужчина ходил с ножом в руках приставал к прохожим и угрожал им, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно и размахивал ножом. На неоднократные предупреждения инспекторов прекратить правонарушение он не реагировал. Патрульные выбили нож из рук мужчины, а потом надели на него наручники.

После этого нарушитель кричал, что ему плохо и начал биться в судорогах. Патрульные немедленно вызвали на место скорую. Врачи осмотрели мужчину и установили, что он не нуждается госпитализации, поскольку сымитировал приступ.

Стражи порядка доставили 34-летнего правонарушителя в Ингульский отдел полиции и передали следователям.





В Николаеве мужчина с ножом бросался на прохожих, перед копами ему “стало плохо” / 3 фотографии

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Фото: патрульная полиция Украины.