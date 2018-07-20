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В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса – 14 раненых

В Любеке (Германия) мужчина с ножом напал на пассажиров пригородного автобуса. 14 человек получили ранения.

нападение в германии

Об этом сообщает LN.

У двоих пострадавших тяжелые ранения, остальные получили неглубокие порезы.

Нападавшего задержали полицейские.

Читайте: Травмы и ножевые ранения: в Киеве банда напала на прохожих

По данным LN, мужчина оказался выходцем из Ирана.

По информации НТВ, один человек погиб.

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В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса – 14 раненых / 2 фотографии

Ранее в городе Торонто (Канада) неизвестные, вооруженные ножами, напали на прохожих.

Фото: LN.

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