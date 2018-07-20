В Любеке (Германия) мужчина с ножом напал на пассажиров пригородного автобуса. 14 человек получили ранения.
Об этом сообщает LN.
У двоих пострадавших тяжелые ранения, остальные получили неглубокие порезы.
Нападавшего задержали полицейские.
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По данным LN, мужчина оказался выходцем из Ирана.
По информации НТВ, один человек погиб.
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса – 14 раненых / 2 фотографии
Ранее в городе Торонто (Канада) неизвестные, вооруженные ножами, напали на прохожих.
Фото: LN.
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