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В США затонул автомобиль-амфибия: погибли туристы

В США затонул автомобиль-амфибия, в котором находилось 30 туристов.

В штате Миссури (США) затонул автомобиль-амфибия с 30 туристами. Минимум 11 человек погибли, сообщает The Telegraph.

Еще 7 человек, среди которых и дети, попали в больницу. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительной информации, причиной трагедии могла стать непогода.

Читайте: Не послушал гида: турист прыгнул с водопада и разбился насмерть (18+)

К слову, в Нью-Йорке (США) взорвалась труба паропровода теплосети.

Видео: The Telegraph

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