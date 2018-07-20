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Украинский самолет экстренно сел в Египте – на поле в 50 км от аэропорта

Украинский самолет совершил экстренную посадку на севере Египта.

Літак

Украинский самолет с 6 членами экипажа на борту экстренно сел на севере Египта, возле Эль-Аламейна, сообщает Sada Elbalad.

– Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил экстренную посадку на поле в 50 км от аэропорта египетского города Эль-Аламейн. Причиной этой посадки стала техническая неисправность, – говорится в сообщении.

Никто из членов экипажа не пострадал. Их доставили в больницу на обследование.

Причины инцидента сейчас определяет Главное управление по анализу несчастных случаев при Министерстве гражданской авиации в Египте.

 

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К слову, неподалеку Майами, Флорида, в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.

Фото: JACDEC‏

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