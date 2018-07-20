Ночью в Киеве сгорели два авто одного владельца

В ночь на 20 июля в Киеве во дворе многоэтажки сгорели два автомобиля одного владельца.
В ночь на 20 июля в Киеве на улице Борщаговская, 10А произошел пожар в двух автомобилях. Сгорели Chevrolet Captiva и Nissan Quest.
Вызов на линию 101 поступил около 03.30. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
По словам владельца обеих машин Олега, он увидел в окно, что горит Chevrolet и выбежал, чтобы отогнать Nissan , однако он тоже уже горел. Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Олег уверен, что это был поджог, так как обе машины начали гореть одновременно под капотом.
Читайте: Серьезное ДТП в Киеве: авто въехало в пассажирский автобус
На месте работали пожарные, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причину пожара установит следствие.
Напомним, в апреле в Киеве за одну ночь сгорели сразу пять автомобилей.
Фото: informator.ua