PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Ночью в Киеве сгорели два авто одного владельца/

Ночью в Киеве сгорели два авто одного владельца

В ночь на 20 июля в Киеве во дворе многоэтажки сгорели два автомобиля одного владельца.

В ночь на 20 июля в Киеве на улице Борщаговская, 10А произошел пожар в двух автомобилях. Сгорели Chevrolet Captiva и Nissan Quest.

Вызов на линию 101 поступил около 03.30. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По словам владельца обеих машин Олега, он увидел в окно, что горит Chevrolet и выбежал, чтобы отогнать Nissan , однако он тоже уже горел. Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Олег уверен, что это был поджог, так как обе машины начали гореть одновременно под капотом.

Читайте: Серьезное ДТП в Киеве: авто въехало в пассажирский автобус

На месте работали пожарные, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причину пожара установит следствие.

Напомним, в апреле в Киеве за одну ночь сгорели сразу пять автомобилей.

Фото: informator.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Фото и подарки: капитан Динамо устраивает фан-встречу в Киеве
Повышение тарифов на проезд в Киеве могут отменить
подорожание проезда
Киевсовет не отменит подорожание проезда до аудита
В Киеве Toyota Fortuner протаранил KIA Ceed, чтоб освободить себе проезд
Проект Петрука неэффективен для развязки на Шулявке – эксперт
Утеплил фасад пенопластом: в Киеве испортили известный мурал
молитва за проезд
Приходи и молись: у киевлян появился “шанс” снизить стоимость проезда
Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка