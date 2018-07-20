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Побег заключенных в Одессе: полиция задержала третьего осужденного

Под Одессой задержали третьего заключенного, который сбежал из колонии.

В'язень

Под Одессой задержали третьего заключенного, который на днях сбежал из колонии, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Facebook.

– Одесские патрульные задержали третьего осужденного, сбежавшего из колонии. Напомним, что накануне из колонии сбежали трое осужденных. Двух из них задержали в тот же день, а третий скрывался, – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда он пытался покинуть границы Одесской области.

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Во время задержания мужчина пытался оказывать сопротивление полицейским и имел при себе нож.

Задержанного передали следователям.

К слову, во время ночного рейда на Киевском водохранилище сотрудникам рыбоохранного ведомства пришлось брать на абордаж лодку с браконьерами.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

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