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Окровавленный и голый: в Киеве мужчина бил стекла и бросался шлакоблоками (18+)

В Киеве на Позняках задержали неадекватного мужчину в крови, который бил стекла и бросал с высотки шлакоблоки.

– Сначала услышали крики о помощи примерно с 15 этажа, после этого с верхних балконов дома полетели ведра с краской, которые испачкали четыре припаркованных автомобиля. Кроме этого, вниз летели шлакоблоки, мусор и даже строительный козел, – рассказывают очевидцы, передает Информатор.

По лестнице за мужчиной кто-то гнался, также они слышали выстрелы. Во время погони мужчина выпрыгнул через окно в балконной двери. Вся лестница залита кровью, на стенах остались кровавые следы. На 12 этаже обнаружили патрон для отстрела резиновых пуль, но гильз не нашли.

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Когда мужчину вывели на улицу, он был в одних трусах и находился в неадекватном состоянии, не мог объяснить, что именно с ним произошло. К тому же, мужчина сходил по-большому под себя.

Прибывшие на место полицейские направили его в карету скорой, из которой мужчина сбежал через некоторое время. В связи с этим на него надели наручники и вызвали специализированную медицинскую бригаду.

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Окровавленный и голый: в Киеве мужчина бил стекла и бросался шлакоблоками (18+) / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве патрульные задержали агрессивного мужчину, который с ножом бросался на прохожих.

Фото и видео: Информатор.

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