В Киеве на Позняках задержали неадекватного мужчину в крови, который бил стекла и бросал с высотки шлакоблоки.

– Сначала услышали крики о помощи примерно с 15 этажа, после этого с верхних балконов дома полетели ведра с краской, которые испачкали четыре припаркованных автомобиля. Кроме этого, вниз летели шлакоблоки, мусор и даже строительный козел, – рассказывают очевидцы, передает Информатор.

По лестнице за мужчиной кто-то гнался, также они слышали выстрелы. Во время погони мужчина выпрыгнул через окно в балконной двери. Вся лестница залита кровью, на стенах остались кровавые следы. На 12 этаже обнаружили патрон для отстрела резиновых пуль, но гильз не нашли.

Когда мужчину вывели на улицу, он был в одних трусах и находился в неадекватном состоянии, не мог объяснить, что именно с ним произошло. К тому же, мужчина сходил по-большому под себя.

Прибывшие на место полицейские направили его в карету скорой, из которой мужчина сбежал через некоторое время. В связи с этим на него надели наручники и вызвали специализированную медицинскую бригаду.















Окровавленный и голый: в Киеве мужчина бил стекла и бросался шлакоблоками (18+) / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве патрульные задержали агрессивного мужчину, который с ножом бросался на прохожих.

Фото и видео: Информатор.