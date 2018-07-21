В Одесской области микроавтобус Mercedes столкнулся лоб в лоб с грузовиком Scania. В результате ДТП погиб водитель маршрутки.

Удар был такой силы, что у микроавтобуса оказалась, смята практически вся передняя часть, сообщает сайт Пушкинская.

Тягач пытался уйти от столкновения, но также получил серьезные повреждения кабины и моторного отсека.

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В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, а водитель тягача был госпитализирован.







В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть жертвы / 4 фотографии

Напомним, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

Фото: Пушкинская.