PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - есть жертвы/

В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть жертвы

В Одесской области микроавтобус Mercedes столкнулся лоб в лоб с грузовиком Scania. В результате ДТП погиб водитель маршрутки.

Удар был такой силы, что у микроавтобуса оказалась, смята практически вся передняя часть, сообщает сайт Пушкинская.

Тягач пытался уйти от столкновения, но также получил серьезные повреждения кабины и моторного отсека.

Читайте: Смертельное ДТП в Николаевской области: 5 погибших, 12 госпитализированы

В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, а водитель тягача был госпитализирован.

image image image image
В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть жертвы / 4 фотографии

Напомним, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

Фото: Пушкинская.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ДТП на Житомирщине: полиция задержала владельца маршрутного автобуса
В столичном супермаркете женщина вскрыла себе вены (18+)
В Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом
дтп
Смертельное ДТП на Житомирщине: список погибших и пострадавших
Смертельное ДТП на Житомирщине – названа предварительная причина
дтп
В Хмельницкой области авто протаранило грузовик: погибла семья
Окровавленный и голый: в Киеве мужчина бил стекла и бросался шлакоблоками (18+)
В Житомирской области маршрутка влетела в грузовик: 10 погибших, 10 травмированных
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка