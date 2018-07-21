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Потоп в Чернигове: затопило насосную станцию, улицы превратились в реки

В Чернигове в результате непогоды затопило 4-ю канализационную насосную станцию ​​и подтопило улицы.

– Сейчас затоплено КНС, полностью затоплены машинный зал, люди со станции эвакуированы, будет проводиться отключения электроэнергии и канализации из района областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей и весь район ЗАЗа, – сообщили в КП Черниговводоканал, передает Украинская правда. 

Водоснабжение этих районов будет частично ограничено.

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На месте происшествия работает техника водоканала и откачивает воду.

Кроме того в результате осадков в Чернигове подтопило улицы, а в многоэтажке на проспекте Мира подтоплено подвал. На месте присутствуют спасатели, которые откачивают воду из подвального помещения.

На Кольцевой дороге в районе ЗАЗа сошел оползень.

Ранее Факты ICTV писали, что на штат Айова в США налетел торнадо.

Фото: Игорь Кузьменко

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