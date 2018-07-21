Репетиция апокалипсиса: на штат Айова в США налетел торнадо

Налетевшие торнадо вызвали разрушения сразу в нескольких городах штата Айова (США).

Национальная погодная служба выпустила экстренное предупреждение о торнадо в Маршалтауне около пяти вечера, но у жителей города уже не было времени для того, чтобы приготовиться к удару стихии, пишет Accuweather.

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Синоптики признаются, что не ожидали такого буйства стихии. По их прогнозам, в Айове должны были пройти лишь грозы.

Before & after images of the Marshalltown courthouse after a massive tornado ripped through the center of town (after photo taken by Jesse Fox) pic.twitter.com/Eq9breOFDY — Iowa Starting Line (@IAStartingLine) 19 июля 2018 г.

Ранее Факты ICTV писали, что в штате Колорадо (США) пронесся уникальный торнадо – в виде хобота слона. Явление сняли на видео.

Фото: Jonathan Petramala

Видео: Miscelánea Noticias, BringMeTheNews