Репетиция апокалипсиса: на штат Айова в США налетел торнадо

Национальная погодная служба выпустила экстренное предупреждение о торнадо в Маршалтауне около пяти вечера, но у жителей города уже не было времени для того, чтобы приготовиться к удару стихии, пишет Accuweather.

Синоптики признаются, что не ожидали такого буйства стихии. По их прогнозам, в Айове должны были пройти лишь грозы.

Before & after images of the Marshalltown courthouse after a massive tornado ripped through the center of town (after photo taken by Jesse Fox) pic.twitter.com/Eq9breOFDY

— Iowa Starting Line (@IAStartingLine) 19 июля 2018 г.