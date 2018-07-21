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Хотел подорвать поезд: на Харьковщине задержали диверсанта

На Харьковщине сотрудники подразделения контрразведки СБУ разоблачили и задержали диверсанта террористической организации “ДНР”.

– Оперативники спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время живет на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого “министерства государственной безопасности ДНР” для совершения диверсионного акта на железной дороге, – отметили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По заданию кураторов фейкового “министерства” злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС.

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Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения Альфа задержали диверсанта у железнодорожной станции Основа в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.

У злоумышленника изъято гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.

Следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по признакам ст. 113 (Диверсия) УК Украины.

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Хотел подорвать поезд: на Харьковщине задержали диверсанта / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что СБУ разослала украинским провайдерам список новых запрещенных в Украине сайтов. Документ требует блокировки 181 интернет-ресурса.

Фото: СБУ

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