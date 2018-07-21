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Срок годности истек 20 лет назад! Австралийка накрасила глаза тушью и ослепла

Пожилая австралийка ослепла после того, как накрасила глаза тушью, срок годности которой истек 20 лет назад.

Об этом сообщает The Independent.

Ширли Поттер из города Аделаида нанесла на ресницы тушь перед выходом в свет со своими дочерьми. На следующее утро муж сказал ей, что ее глаза красные и воспаленные. По словам женщины, вскоре в обоих глазах началось сильное жжение, несмотря на то, что от рождения она ничего не видела и не чувствовала левым глазом.

В течение нескольких месяцев после неудачного макияжа она продолжала испытывать дискомфорт. Попав на прием к офтальмологу, женщина узнала, что у нее серьезная глазная инфекция, которая может, в том числе, появиться из-за использования просроченной косметики.

К этому моменту она практически ослепла, и, по прогнозам, полностью потеряет зрение в ближайшие три года.

Как пишет издание, срок годности косметики для глаз не превышает шесть месяцев. Срок годности всегда указан на упаковке и зависит от типа продукта.

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К слову, китаянка 5 лет не стирала наволочку и заработала сотню клещей на ресницах.

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