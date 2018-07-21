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В Ровно авто протаранило припаркованный грузовик – погиб военный

В Ровном военнослужащий погиб в ДТП, врезавшись в припаркованный грузовой автомобиль.

– 47-летний житель села Бронники Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.

В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажира автомобиля, 35-летнего жителя Ровно с травмами госпитализировали в военный госпиталь.

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Оба участника ДТП – военнослужащие, находившиеся вне службы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины.

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В Ровно авто протаранило припаркованный грузовик – погиб военный / 3 фотографии

Напомним, в Житомирской области на трассе Киев-Чопмаршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

Фото: ГУ НП в Ровенской области.

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