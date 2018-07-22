Во Львовской области авто наехало на 4-летнюю девочку

Во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

В Самборском районе Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Ее доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

– Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Т4, 54-летний житель района, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Пострадавшая была доставлена ​​в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, – говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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