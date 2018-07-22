На трассе Киев-Харьков легковушка влетела в фуру – среди погибших ребенок

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП – легковое авто влетело в припаркованную фуру. Два пассажира погибли, один из них – ребенок.
На 74 км трассы Киев-Харьков, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford, на высокой скорости влетел в припаркованную фуру DAF, сообщает dtp.kiev.ua.
Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний.
На месте работают скорая помощь и патрульная полиция.
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По данным Нацполиции, 52-летний житель Запорожья не справился с управлением.
В результате столкновения погибли двое пассажиров Ford – 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.
Ранее в Житомирской области маршрутка протаранила грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 получили травмы.
Позже стало известно, что водитель маршрутки не имел права категории D и не имел права управлять автобусом. Разрешительных документов на перевозку у него тоже не было.