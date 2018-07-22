На Житомирщине молния подожгла дом

В селе Ивановка в Житомирской области загорелся частный жилой дом. Пожар произошел из-за попадания молнии.

21 июля поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Ивановка Житомирского района.

Огонь полностью охватил крышу и мансардный этаж двухэтажного кирпичного дома, сообщает ГСЧС.

– По предварительной информации, возгорание произошло из-за разряда молнии, который попал в дом, – говорится в сообщении.

Спасатели предотвратили распространение пламени в помещение на первом этаже.

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Огнем уничтожена крыша и мансардный этаж, повреждены вещи домашнего обихода.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Огонь ликвидировали 10 спасателей и 2 пожарных автомобиля.

Ранее в Одесской области из-за молнии произошел пожар на третьем этаже здания школы.

Фото: ГСЧС