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Во Львове неизвестный стрелял в девушку

Во Львове неизвестный открыл огонь из травматического оружия по девушке, которая играла на скрипке.

Пістолет

Во Львове на площади Кафедральной неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил девушку, которая играла на скрипке, сообщает Горячая линия Львова в Facebook.

В результате выстрелов девушка получила ранения левого бедра и ее госпитализировали.

– Сегодня около 15.50 на площади Кафедральной неизвестный осуществил выстрел из небоевого оружия в девушку и ранил ее в левое бедро. После чего исчез в неизвестном направлении. Пострадавшая была была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи… Вероятно злоумышленник был не один, а действовал с группой, – говорится в сообщении.

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