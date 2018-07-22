В Марьинке прогремел взрыв – ранены гражданские

В Марьинке в результате взрыва пострадали двое людей.

В Марьинке (Донецкая область) в результате взрыва во дворе одного из домов прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое гражданских, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

– Установлено, что 45 и 43-летние мужчины приехали к дому, в котором временно не проживают, а когда проверяли двор услышали хлопок и дальше взрыв. Установлено, что один из пострадавших наступил на собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв. Пострадавшие находится в больнице г. Курахово. Сейчас их жизни ничего не угрожает, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины (Террористический акт).

Читайте: На Житомирщине молния подожгла дом

К слову, на Харьковщине сотрудники подразделения контрразведки СБУ разоблачили и задержали диверсанта террористической организации “ДНР”.