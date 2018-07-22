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Известного украинского музыканта приговорили в Греции к 180 годам тюрьмы – СМИ

В Греции суд приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

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Суд над украинцами состоялся в пятницу, 20 июля, сообщила переводчица прокуратуры греческого города Пирей Лидия Костов, передает Слідство.Інфо.

По словам Костив, согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств.

Кроме того, задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой.

Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление под принуждением.

По словам мамы Литвинчука, они поехали в Турцию на работу помощниками капитана на прогулочной яхте, однако работодатели вынудили их перевозить на яхте мигрантов.

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Адвокат украинцев Захарияс Кессес отметил, что помимо Петра Литвинчука и Сергея Шваюка на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

– При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой, – сказал он.

Напомним, Перкалаба – известная музыкальная группа из Ивано-Франковска, которая появилась в 1998 году.

К слову, ранее в словацком городе Кошице правоохранители задержали украинца, которого подозревают в терроризме.

Фото: Слідство.Інфо

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