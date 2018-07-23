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Молния убила семью на фестивале в Харцызске

Во временно оккупированном Харцызске Донецкой области во время грозы погибла семья с ребенком.

Об этом написали местные жители в соцсетях.

По их данным, ЧП произошло в Харцызске днем 22 июля, в районе кинотеатра Русь, где проходил праздник красок. Когда началась буря, люди побежали прятаться под дерево.  Среди них была и пострадавшая семья.

Когда молния попала в дерево, женщина и ребенок погибли на месте. Мужчину же в тяжелом состоянии госпитализировали. Некоторое время врачи пытались спасти его, но он скончался.

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Под этим деревом находились и другие люди, но они стояли немного дальше от ствола дерева и поэтому получили незначительные удары током.

К слову, из-за молнии в Житомирской области загорелся частный жилой дом.

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