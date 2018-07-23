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Массовое отравление детей в одесском детсаду

В одесском детском саду №135 проводят проверку после отравления там 16 детей.

– Инцидент имел место 20 июля. Все дети в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно, ни один из них не был госпитализирован. В инфекционную больницу был доставлен только один воспитанник данного дошкольного учреждения. Однако, этот случай, по предварительным данным, не связан с массовым отравлением, – заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает Интерфакс-Украина.

В настоящее время детсад закрыт, там проводятся исследования и санитарно-гигиеническая обработка, устанавливаются причины отравления детей.

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При этом пресс-служба ГУ НП в Одесской области сообщила, что правоохранители также проверяют информацию об отравлении детей в дошкольном учреждении.

Ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области в селе Сосновка Лиманского района в детском учреждении оздоровления и отдыха Ястребок отравились 60 детей.

Фото: dreamstime

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