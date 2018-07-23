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На Одесщине семья наелась грибов: 5 человек в больнице, мать и ребенок умерли

В селе Ясеново Второе в Одесской области целая семья отравилась грибами бледная поганка. Беременная мать и ее 11-летний сын умерли.

Бліда поганка

У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов, сообщает 7 канал.

Взрослые не сразу обратились за помощью к врачам, пытаясь лечиться на дому.

Шестой ребенок (6-летняя девочка) – единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.

В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

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Сегодня в Одессе скончалась мать семьи Олеся. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка.

Кроме того, в Киеве умер ее 11-летний сын. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.

К слову, в одном из детсадов Одессы отравились 16 детей. В заведении проводят проверку.

Фото: Pixabay

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