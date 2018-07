Стрельба в Торонто: один человек погиб, 13 ранены

В районе Гриктаун в Торонто поздно ночью неизвестный открыл стрельбу, в результате чего погиб один человек, еще 13 получили ранения.

– 14 пострадавших были расстреляны из пистолета. Одна женщина погибла. Одна девочка в критическом состоянии, – говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что нападающий мертв. По словам местных СМИ, он застрелился после приезда полиции.

На одном из видео из соцсетей видно, как неизвестный мужчина, одетый в черную одежду, подошел ко входу в один из местных ресторанов и открыл стрельбу.

The Toronto Danforth shooter caught on video, does not look ethnic, tall thin guy in 30s I’d say. No gore in this video but a frightening video. From @arielanise on IG. #Danforth #torontoshooting pic.twitter.com/w2OsqLbq99

