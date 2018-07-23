PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Стрельба в Торонто: один человек погиб, 13 ранены/

Стрельба в Торонто: один человек погиб, 13 ранены

В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто есть погибший, ранены 13 человек.

В районе Гриктаун в Торонто поздно ночью неизвестный открыл стрельбу, в результате чего погиб один человек, еще 13 получили ранения.

– 14 пострадавших были расстреляны из пистолета. Одна женщина погибла. Одна девочка в критическом состоянии, – говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что нападающий мертв. По словам местных СМИ, он застрелился после приезда полиции.

Читайте: Во Львове неизвестный стрелял в девушку

На одном из видео из соцсетей видно, как неизвестный мужчина, одетый в черную одежду, подошел ко входу в один из местных ресторанов и открыл стрельбу.

Напомним, в США на фестивале двое мужчин открыли огонь по толпе.

Фото: twitter.com/JeremyGlobalTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка