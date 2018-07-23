PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве поляк убил мужчину и изрезал женщину/

В Киеве поляк убил мужчину и изрезал женщину

Сегодня ночью полиция Киева задержала гражданина Польши, который перед этим успел ножом убить мужчину и порезать женщину.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ночь на 23 июля в Деснянском районе Киева на улице Гната Хоткевича правоохранители нашли мертвого мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину.

 – Пострадавшей вызвали “скорую”, а полицейские начали задержание нападающего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича, – рассказывают в полиции.

По их словам, в конце концов злоумышленник бросился с ножом и на сотрудников полиции, и одному из них пришлось выстрелить мужчине в ногу. Правонарушитель был задержан и госпитализирован.

Подозреваемый – гражданин Польши, 1989 года рождения.

Открыто уголовное дело по статьям Умышленное убийство, Покушение на убийство и Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Читайте: Срок годности истек 20 лет назад! Австралийка накрасила глаза тушью и ослепла

К слову, вчера во Львове неизвестный открыл огонь из травматического оружия по девушке, которая играла на скрипке.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Дождевые рыбаки: в Киеве мужчины ловили рыбу прямо на дороге
Серьезное ДТП в Киеве: авто въехало в пассажирский автобус
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу 4 авто
В Киеве автомобилисты проучили водителя на Porsche
В Киеве авто на скорости 130 км/час влетело в витрину магазина
В центре Киева ограничат движение: где и когда
На Киевской трассе дерево упало на авто – образовалась пробка
В Киеве на параде выпускников произошел курьез с голубями
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка