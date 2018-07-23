В Киеве поляк убил мужчину и изрезал женщину

Сегодня ночью полиция Киева задержала гражданина Польши, который перед этим успел ножом убить мужчину и порезать женщину.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ночь на 23 июля в Деснянском районе Киева на улице Гната Хоткевича правоохранители нашли мертвого мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину.

– Пострадавшей вызвали “скорую”, а полицейские начали задержание нападающего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича, – рассказывают в полиции.

По их словам, в конце концов злоумышленник бросился с ножом и на сотрудников полиции, и одному из них пришлось выстрелить мужчине в ногу. Правонарушитель был задержан и госпитализирован.

Подозреваемый – гражданин Польши, 1989 года рождения.

Открыто уголовное дело по статьям Умышленное убийство, Покушение на убийство и Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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К слову, вчера во Львове неизвестный открыл огонь из травматического оружия по девушке, которая играла на скрипке.