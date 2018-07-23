В Мариуполе нашли авто боевика, напичканное взрывчаткой

В одном из гаражных кооперативов Мариуполя правоохранители обнаружили авто боевика с тротиловыми шашками и холодным оружием.
Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили в Донецкой области тайник со взрывчаткой.
– Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие.
Правоохранители установили, что указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, – говорится в сообщении.
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В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Недавно боевики атаковали пограничный наряд возле Мариуполя противотанковой управляемой ракетой.
Фото: СБУ