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В Мариуполе нашли авто боевика, напичканное взрывчаткой

В одном из гаражных кооперативов Мариуполя правоохранители обнаружили авто боевика с тротиловыми шашками и холодным оружием.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили в Донецкой области тайник со взрывчаткой.

– Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие.

Правоохранители установили, что указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, – говорится в сообщении.

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В Мариуполе нашли авто боевика, напичканное взрывчаткой / 2 фотографии

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В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Недавно боевики атаковали пограничный наряд возле Мариуполя противотанковой управляемой ракетой.

Фото: СБУ

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