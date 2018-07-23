В польском городе Жары два украинцы ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.

– На западе Польши два гражданина Украины – 41 и 43 лет – совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт обмена валют и похитили значительную сумму денег. Вскоре их задержали при попытке попасть в Украине, – сообщает пресс-служба польской полиции.

Украинцы во время нападения применили тяжелые молоты и нанесли десятки ударов по стеклу, которое отделяет кассира от клиентов. Когда образовалась достаточного размера дыра, мужчины смогли проникнуть внутрь обменника и забрать деньги.

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Полиция сразу же начала расследование и установила лиц, которые могут быть причастны к ограблению. Задержали подозреваемых при попытке пересечь польско-украинскую границу.

Суд избрал меру пресечения украинцам в виде ареста сроком на три месяца. Их обвиняют в разбое. Мужчинам грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

















Украинцы ограбили обменник в Польше / 9 фотографий

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Фото та видео: Lubuska policja, Константин Катышев