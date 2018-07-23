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Водитель уснул за рулем – под Киевом автобус с детьми слетел в кювет

В Киевской области автобус, в котором находились дети, съехал в кювет.

ДТП

Вблизи села Осиповка (Киевская область) автобус с детьми съехал в кювет. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем, сообщила Nascja Mashchava в Facebook.

Жертв в результате ДТП нет. В автобусе группа детей ехала на соревнования.

Женщина добавила, что автобус вылетел в левый по направлению движения кювет, проехав по встречной полосе.

Читайте: В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком – есть жертвы

К слову, на Петропавловской Борщаговке в результате преследования беглеца на мопеде автомобиль патрульной полиции упал в речку Нивка.

Фото: Nascja Mashchava

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