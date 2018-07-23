Ливень в Киеве затопил автобус с пассажирами

Ливень в Киеве затопил улицу возле станции метро Левобережная. Из-за луж салон автобуса залило дождевой водой.

23 июля из-за сильного ливня в Киеве затопило дороги. Больше всего пострадали районы возле метро Левобережная и Черниговская.

На улице Сверстюка образовалась огромная лужа, поэтому машинам приходилось практически плыть по дороге.

Один из автобусов, который пытался проехать лужу, затопило дождевой водой. Она попала в салон через щели в закрытых дверях.

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К слову, на эту неделю синоптики прогнозируют дождливую погоду в Украине с высокими температурами по всей территории.

Видео: Karolina Malina