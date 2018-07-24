Чем отравились дети в лагере Орленок

Дети, которые отравились в лагере Орленок, ели борщ и овсянку.

Заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко заявила, что дети в лагере Орленок могли отравиться борщом и овсяной кашей, передает Радио Свобода.

– Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал, – сказала Бочко.

Дизентерией детей могли заразить больные работники столовой, которые грязными руками раскладывали пищу.

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К слову, в одесском детском саду №135 проводят проверку после отравления там 16 детей.

Фото: Людмила Денисова