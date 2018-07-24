PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Чем отравились дети в лагере Орленок/

Чем отравились дети в лагере Орленок

Дети, которые отравились в лагере Орленок, ели борщ и овсянку.

Табір Орленок

Заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко заявила, что дети в лагере Орленок могли отравиться борщом и овсяной кашей, передает Радио Свобода.

– Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал, – сказала Бочко.

Дизентерией детей могли заразить больные работники столовой, которые грязными руками раскладывали пищу.

Читайте: На Одесщине семья наелась грибов: 5 человек в больнице, мать и ребенок умерли

К слову, в одесском детском саду №135 проводят проверку после отравления там 16 детей.

Фото: Людмила Денисова

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Бліда поганка
На Одесщине семья наелась грибов: 5 человек в больнице, мать и ребенок умерли
Массовое отравление детей в одесском детсаду
ДНР
В Донецкой области задержали сторонника “ДНР”
Маленькая Рапунцель: 6-месячная девочка покорила Instagram аномально длинными волосами
Как уберечь ребенка от стресса – Супрун дала ответ
лікарі
На Николаевщине на базе отдыха отравилось 10 человек
отравление скрипалей
Скрипалей отравила группа из 6 человек во главе с сотрудницей ГРУ – СМИ
Массовое отравление в лагере в Донецкой области: 60 детей в больнице
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка