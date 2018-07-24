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Голодные и с младенцем в коробке: на курорте Херсонщины нашли детей-маугли

На херсонской набережные отдыхающие нашли детей-маугли, которых там в палатке оставили родители.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Детей нашли отдыхающие. Двое маленьких девочек и младенец были голодные, заброшенные и боятся людей.

– Я увидела, как мужчина взял бутылочку со смесью и начал туда доливать водку. Тогда ребенок замолчал, хотя до этого очень сильно плакал, – рассказала Светлана Степанова.

Девочки, 5 и 6 лет, жили в палатке в нескольких метрах от набережной, с которой боялись вылезти когда пришли взрослые. Затем люди заметили картонную коробку рядом, в которой лежал еле живой младенец.

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Дети рассказали, что родители пошли торговать персиками, а их оставили здесь и периодически к ним наведывались, но постоянно были пьяны.

Неравнодушные пытались покормить детей, но они наотрез отказывались выходить из палатки, потому что боялись, что отец их накажет.

Правоохранители, которые прибыли на место провели с родителями профилактическую беседу, а потом мать и детей отвели в больницу. Там их осмотрели, взяли необходимые анализы и отпустили домой.

Соседи говорят, что шокированы такой историей, потому что никогда не видели супругов пьяным. Однако соседка добавила, что отец таки часто кричал на своих детей.

Сейчас решается вопрос о лишении супругов родительских прав.

Ранее Факты ICTV писали, что на Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, а через некоторое время ребенок умер.

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