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Играл с друзьями и сорвался: в Кривом Роге с недостроя упал мальчик

В Кривом Роге 6-летний мальчик сорвался с большой высоты, играя на недострое.

В Кривом Роге 6-летний мальчик играл с друзьями в заброшенном здании, там ребенок сорвался с большой высоты.

Об этом сообщает Первый городской. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №8. Какие именно он получил травмы, врачи не уточняют.

Читайте: Отравление грибами: шесть киевлян попали в реанимацию

В подробностях инцидента разбираются правоохранители.

Напомним, на окраине Нежина с недостроя на троих подростков упала бетонная плита.

Фото: 1tv.kr.ua

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