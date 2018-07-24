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Израиль сбил сирийский истребитель

Израиль сбил сирийский самолет Сухой. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Израильские военные заявили, что они сбили сирийский военный самолет, который проник в контролируемое Израилем воздушное пространство, передает Reuters.

Читайте: Военный вертолет РФ разбился в Сирии, никто не выжил

По самолете Сухой были выпущены две ракеты-перехватчика Patriot после того, как он на 2 км проник на израильскую территорию.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате падения российского истребителя в море на западе Сирии погибли двое летчиков.

Фото: dreamstime

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