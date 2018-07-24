Пытают утюгом и танцуют на телах – жестокие ограбления в Одесской области

В Одесской области за несколько часов совершили два ограбления, во время которых применяли пытки.

В Одесской области за несколько часов совершили два ограбления, во время которых преступники издевались над женщинами, пытали утюгами, прыгали на людях без сознания, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Супружеская пара фермеров с рассвета до ночи обрабатывала поля и выращивала пшеницу.

– Жертву нападавшие выбрали не случайно. Накануне люди продали урожай и полученные от продажи средства должны раздать, но когда Владимир вернулся домой, его уже ждали разбойники, – рассказывает корреспондент Ольга Длужневская.

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Фермеров пытали почти до рассвета. Мольбы о помощи услышала утром соседка.

– Я открыла дверь и увидела нечто ужасное. Жена опухла, он также избитый лежал, полностью в крови. Говорил, что на нем прыгали, танцевали, били по ребрам, – рассказала соседка Светлана.

К слову, в польском городе Жары два украинца ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.