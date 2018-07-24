На Запорожье локомотив въехал в поезд Киев-Бердянск – 26 пострадавших

В Запорожской области во время подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев – Бердянск было допущено превышение скорости при подключении. 26 пассажиров травмированы, двоих из них госпитализировали.

Инцидент произошел во вторник утром на станции Пологи, сообщает Укрзализныца.

– На место происшествия вызваны кареты скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров – женщину с ребенком – госпитализировали в Пологовскую городскую больницу, – сообщили в ведомстве.

При этом в Укрзализныце уточнили, что пассажиры получили такие травмы как ушибы, ссадины, ожоги и т.д.

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Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1:35.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала Приднепровская железная дорога.

К слову, в Киеве на Дорогожичах столкнулись Nissan и Renault. От удара одну из иномарок отбросило на пешеходную зону, где находились люди.