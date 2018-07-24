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Отравление грибами: шесть киевлян попали в реанимацию

По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось шесть человек. Пятеро – в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН.

– Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящим острым отравлением несъедобными грибами, – отметила она.

Гинзбург призвала киевлян ответственно относиться к потреблению грибов и прислушиваться к своему организму.

Она напомнила, что симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа применения и даже от общего состояния здоровья человека.

Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже за 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Такие отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

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0,5-2 часа после употребления красных мухоморов, волокониц, ядовитые вещества которых поражают нервную систему, человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. Яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов.

Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног – все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга.

Ранее в Одесской области семья из шести человек отравилась грибами бледная поганка. Беременная мать и ее 11-летний сын умерли.

Фото: Dreamstime

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