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Пожары в Греции: десятки погибших и пострадавших

В результате пожаров в Греции погибли 50 человек и более 200 пострадали. Украинцев среди них нет.

Лісова пожежа

Из-за лесных пожаров в курортном районе недалеко от Афин (Греция) погибли 50 человек и более 200 пострадали, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалась, что Греция намерена обратиться к Евросоюзу за помощью в вопросе борьбы с пожарами.

Решение приняли после того, как власти Афин объявили о намерении ввести чрезвычайное положение в связи с угрозами, которые пожары представляют городу.

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По информации представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, среди пострадавших от лесных пожаров нет украинцев.

Как сообщает Deutsche Welle, береговая охрана ищет группу из десяти туристов из Дании, которые пытались скрыться от пожара на лодке.

К слову, в селе Ивановка в Житомирской области из-за попадания молнии загорелся частный жилой дом.

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