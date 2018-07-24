Тело закопали: на Херсонщине нашли мертвым пропавшего судью

На Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года. Его нашли закопанным в одном из районов области. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

О исчезновении Гордимова в полицию сообщили его коллеги.

Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели.

Годимов проживал один в собственной квартире.

Полицейские заподозрили, что мужчина стал жертвой преступления.

– Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения, – сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

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Затем злоумышленник на автомобиле вывез тело убитого и закопал в одном из районов области.

После этого уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, ч.1 ст.185 УК Украины Кража, ч.1 ст.263 УК Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч.3 ст.289 УК Украины Незаконное завладение транспортным средством.



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