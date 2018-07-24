Тело закопали: на Херсонщине нашли мертвым пропавшего судью

На Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года. Его нашли закопанным в одном из районов области. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.
О исчезновении Гордимова в полицию сообщили его коллеги.
Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели.
Годимов проживал один в собственной квартире.
Полицейские заподозрили, что мужчина стал жертвой преступления.
– Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения, – сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.
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Затем злоумышленник на автомобиле вывез тело убитого и закопал в одном из районов области.
После этого уехал в неизвестном направлении.
В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.
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