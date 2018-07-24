В Грузии погиб украинский турист

В Грузии на горе Тетнульд нашли погибшего туриста из Украины. Операция по эвакуации его тела продолжается.

Об этом сообщает Кавказский узел со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

– Украинский турист, заблудившийся на горе Тетнульд в Местия, погиб, – говорится в сообщении.

По словам заместителя главы департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, в Грузии сейчас продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца.

– Продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца. По оперативной информации спасательных служб, тело уже снято с горы. Другой украинец, пострадавший – госпитализирован, ожидается, что до конца недели покинет больницу, – цитирует Кирилича РБК-Украина.

Также он добавил, что поддерживает контакт со спасательными службами, страховой компанией и родными украинских туристов.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что два украинских туриста отстали от группы и заблудились в горах Сванетии.

Грузинские спасатели увидели их с вертолета, однако не смогли спасти из-за плохой погоды.

Из-за снегопада, тумана и сильного ветра в горах добраться до места происшествия было невозможно.