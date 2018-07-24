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В Грузии погиб украинский турист

В Грузии на горе Тетнульд нашли погибшего туриста из Украины. Операция по эвакуации его тела продолжается.

Грузія гори

Об этом сообщает Кавказский узел со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

– Украинский турист, заблудившийся на горе Тетнульд в Местия, погиб, – говорится в сообщении.

По словам заместителя главы департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, в Грузии сейчас продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца.

– Продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца. По оперативной информации спасательных служб, тело уже снято с горы.

Другой украинец, пострадавший – госпитализирован, ожидается, что до конца недели покинет больницу, – цитирует Кирилича РБК-Украина.

Также он добавил, что поддерживает контакт со спасательными службами, страховой компанией и родными украинских туристов.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что два украинских туриста отстали от группы и заблудились в горах Сванетии.

Грузинские спасатели увидели их с вертолета, однако не смогли спасти из-за плохой погоды.

Из-за снегопада, тумана и сильного ветра в горах добраться до места происшествия было невозможно.

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