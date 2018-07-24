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В Киевской области двухлетний ребенок умер от кори

Ребенок в Киевской области в возрасте 1 года и 10 месяцев умер от осложнений вызванных корью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала года от осложнений вызванных данным заболеванием умерло 13 человек – девять детей и четверо взрослых.

Читайте: Не хочу заболеть корью. Что делать?

В период с 16 по 22 июля корью заболели 822 человека, из них 413 детей. В целом с начала 2018 года было инфицировано26,692 тис. человек – 15,892 дети.

 

Ранее Факты ICTV писали, что корь в Украине не отступит до тех пор, пока не восстановится уровень коллективного иммунитета.

Фото: dreamstime

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