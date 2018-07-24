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Упал с 4 этажа. Известный украинский певец попал в реанимацию в Одессе

Украинский певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

ярослав глобин

Об этом сообщает Думская.

По словам близких Ярослава, 22 июля он упал с балкона четвертого этажа. Молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также у него переломы ног, ребер и таза.

Читайте: Трагедия в Киеве: из окна выпала 7-летняя девочка

Что произошло с парнем, родные пока не знают.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

К слову, 18 июня в Москве голый подросток выпал из окна на аргентинских болельщиков.

Фото: Facebook.

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