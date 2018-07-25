Избил мужчину – еще одно преступление Кирилла Островского

Кирилл Островский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, ранее совершил еще одно преступление.

Кирилл Островский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, в ноябре прошлого года вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

После избиения в полиции открыли уголовное производство и через 9 месяцев виновных в избиении не нашли.

В полиции результаты тогдашнего расследования никак не прокомментировали.

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве: отец Кирилла Островского рассказал свою версию



К слову, Кириллу Островскому, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, объявили еще одно подозрение.

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор