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Избил мужчину – еще одно преступление Кирилла Островского

Кирилл Островский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, ранее совершил еще одно преступление.

Кирило Островський

Кирилл Островский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, в ноябре прошлого года вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

После избиения в полиции открыли уголовное производство и через 9 месяцев виновных в избиении не нашли.

В полиции результаты тогдашнего расследования никак не прокомментировали.

 

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве: отец Кирилла Островского рассказал свою версию

К слову, Кириллу Островскому, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, объявили еще одно подозрение.

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

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