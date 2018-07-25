Избил мужчину – еще одно преступление Кирилла Островского

Кирилл Островский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, ранее совершил еще одно преступление.
Кирилл Островский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, в ноябре прошлого года вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.
После избиения в полиции открыли уголовное производство и через 9 месяцев виновных в избиении не нашли.
В полиции результаты тогдашнего расследования никак не прокомментировали.
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К слову, Кириллу Островскому, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, объявили еще одно подозрение.
Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор
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