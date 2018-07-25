Средь белого дня! Под Киевом маньяк напал на более 10 девушек

В Киевской области извращенец нападал на женщин и затягивал их в лес чтобы реализовать свои извращенные фантазии.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Захара работает няней в поселке Коцюбинское под Киевом. Девушка, как всегда вышла на улицу и направилась привычным маршрутом – по тропинке мимо леса. И вдруг ее кто-то схватил за руку и начал тянуть в чащи.

– Он схватил меня и начал тянуть в лес. Он хотел, чтобы я его “утешила”, – рассказывает девушка.

Мужчина ощупывал жертву и угрожая приказывал выполнять его извращенные фантазии. Спас девушку случайный прохожий, он напугал маньяка и тот просто убежал, но Захара хорошо запомнила лицо извращенца.

Однако на Захаре мужчина не остановился и уже через несколько дней нападения повторились. С начала июля извращенец атаковал более 10 девушек, но к счастью всем им удалось вырваться.

Местные женщины запуганы и боятся сами выйти на улицу, ведь извращенец бесстрашный и нападает средь бела дня.

Полиции удалось задержать мужчину, которого подробно описали пострадавшие. Свою вину он признал.

Извращенцем оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за разбой.

Уже 2 года он отбывает наказание в Ирпенском исправительном центре, то есть преступник мог выходить в город на работы. Теперь администрация заведения не будет предоставлять ему такую ​​возможность.

Ранее Факты ICTV писали, что в Обухове, что под Киевом, завелся маньяк, который в парке в самом центре города часами выжидал одиноких женщин.